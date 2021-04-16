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Буффон может стать одноклубником Алексея Миранчука

Буффон может стать одноклубником Алексея Миранчука
Футбол / Италия 0
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Аталанте», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», бергамаски могут обратиться к услугам 43-летнего футболиста в случае ухода голкипера Пьерлуиджи Голлини, которым интересуется ряд клубов. «Аталанта» уже рассматривала кандидатуру Буффона два года назад, но тогда сделка не состоялась.

Ранее сообщалось, что ветеран «бьянконери» близок к уходу из команды и желает получать больше игрового времени.

Буффон стал футболистом «Ювентуса» летом 2001 года, перейдя из «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул туринскую команду, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, вернулся в стан «старой синьоры».

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