Уткин: нет ничего удивительного в расставании Березуцких. Им сложно работать в одном штабе

Известный блогер Василий Уткин высказался об уходе тренера Василия Березуцкого из ЦСКА в «Краснодар». В московском клубе продолжит работать его брат Алексей.



«Расстались братья Березуцкие. Об этом пишут в таких тонах, как будто речь идёт не о братьях, а о людях, которые скреплены какой-то гораздо более существенной связью. На самом деле ничего удивительного в этом нет. Братьям довольно сложно работать в одном штабе, поскольку их взгляды на футбол, конечно же, очень близки.



Интересно, конечно, чем завершится краснодарский анабасис Березуцкого. Но там очень много всего намешано. Думаю, вообще, из того, что будет происходить с «Краснодаром» до конца этого хотя бы календарного года, выделить какой-то прогресс или разочарование персонально от Василия будет крайне сложно. Тем интереснее будет на это посмотреть», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Березуцкий уходит из родного ЦСКА ради Гончаренко. В клубе конфликт? Кажется, Василия не очень обрадовало назначение Олича.