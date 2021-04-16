Погба: Сульшер не пошёл бы против игроков. В этом разница между ним и Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сравнил главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера с его предшественником Жозе Моуринью, ныне возглавляющим «Тоттенхэм Хотспур».



«С Сульшером всё по-другому, он бы не пошёл против игроков. Он может не поставить футболиста в состав, но никогда не отрешится от него, как будто его больше не существует. В этом разница между Моуринью и Сульшером.



В какой-то период у меня были хорошие отношения с Жозе, и все это видели. А потом наступает следующий день и ты не понимаешь, что произошло. Я прошёл через эту странную историю с Моуринью и не могу её объяснить, потому что сам этого не понимаю», — приводит слова Погба Sky Sports.



Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красные дьяволы» выиграли Лигу Европы и завоевали Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

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Видео красивого гола Погба в ворота «Фулхэма»: