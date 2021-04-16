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Администратор «Торпедо» рассказал, как один из игроков сдал финал Кубка СССР

Администратор «Торпедо» рассказал, как один из игроков сдал финал Кубка СССР
Футбол / Кубок России 0
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Администратор «Торпедо» Александр Петров рассказал, как один из игроков сдал финал Кубка СССР.

«Особенно Иванов песочил того, кто ножки уберет — а другой кинется страховать и травму получает. Вот здесь Валентин Козьмич в бешенство приходил!

Иногда Иванов мне говорил: «Беги скажи». Но я как-то иначе формулировал. Иначе я совсем был бы ненормальный! Потому что Козьмич сейчас скажет — а через секунду передумает. А я уже сообщил.

Играли финал Кубка с ворошиловградской «Зарей» на стадионе «Динамо». Самый важный матч сезона. Наш парень сыграл умышленно рукой — поставили пенальти. Мы вылетели, а этого человека больше в команде не видели. На следующий день Иванов отчислил.

Открытым текстом не говорилось, что он сдал игру. Но все поняли» — цитирует Петрова «Спорт-экспресс».

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