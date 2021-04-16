Администратор «Торпедо» рассказал, как один из игроков сдал финал Кубка СССР

Администратор «Торпедо» Александр Петров рассказал, как один из игроков сдал финал Кубка СССР.



«Особенно Иванов песочил того, кто ножки уберет — а другой кинется страховать и травму получает. Вот здесь Валентин Козьмич в бешенство приходил!



Иногда Иванов мне говорил: «Беги скажи». Но я как-то иначе формулировал. Иначе я совсем был бы ненормальный! Потому что Козьмич сейчас скажет — а через секунду передумает. А я уже сообщил.



Играли финал Кубка с ворошиловградской «Зарей» на стадионе «Динамо». Самый важный матч сезона. Наш парень сыграл умышленно рукой — поставили пенальти. Мы вылетели, а этого человека больше в команде не видели. На следующий день Иванов отчислил.



Открытым текстом не говорилось, что он сдал игру. Но все поняли» — цитирует Петрова «Спорт-экспресс».

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