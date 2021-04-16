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«Олич на коне». ЦСКА показал, что осталось за кадром съёмок с главным тренером

«Олич на коне». ЦСКА показал, что осталось за кадром съёмок с главным тренером
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

ЦСКА показал, что осталось за кадром съёмок с главным тренером клуба Ивицей Оличем. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале армейцев. В нём главный тренер ЦСКА Ивица Олич познакомился с конём по кличке Антарес.

«Олич на коне. Все, что осталось за кадром. Сказ о том, как на «ВЭБ Арене» встретились Антарес и Ивица Олич», — написали представители пресс-службы ЦСКА под роликом.

Просмотреть ролик можно на YouTube-канале армейцев.

Напомним, в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал волгоградский «Ротор». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

ЦСКА, набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-й строчке.

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