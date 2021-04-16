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«ПСЖ» решил не выкупать Алессандро Флоренци. На игрока претендует «Интер»

«ПСЖ» решил не выкупать Алессандро Флоренци. На игрока претендует «Интер»
Футбол / Италия 0
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат «Роме», по всей видимости вернётся в Италию в летнее межсезонье.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, французский клуб принял решение не выкупать 30-летнего футболиста по окончании срока аренды, рассчитанной до конца этого сезона. При этом не исключено, что в следующей кампании Алессандро также будет выступать не за «Рому» — в его услугах заинтересован миланский «Интер».

«ПСЖ» арендовал Флоренци в сентябре 2020 года. Вторую половину прошлого сезона игрок провёл в аренде в «Валенсии». Цвета «Ромы» итальянец защищал на протяжении практически всей карьеры.

В нынешнем сезоне Алессандро провёл 18 матчей в чемпионате Франции, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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