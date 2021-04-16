Начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина прибыл на заседание КДК
Начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина приехал к зданию Российского футбольного союза на Таганке в Москве. Там пройдёт заседание Контрольно-дисциплинарного комитета.
Ранее «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники переиграли красно-белых со счётом 2:0. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром.
Также Станислав Сухина заявил, что не заходил в судейскую перед матчем «Локомотив» — «Спартак». Он рассказал, что заходил в специальный предбанник перед этой комнатой.
Станислав Сухина заявил, что не заходил в судейскую перед матчем «Локомотив» — «Спартак»
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