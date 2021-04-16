Начальник «Спартака» Василий Козловцев приехал на заседание КДК
Начальник «Спартака» Василий Козловцев приехал к зданию Российского футбольного союза на Таганке в Москве. Там пройдёт заседание Контрольно-дисциплинарного комитета.
Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром. Позже стало известно, что в судейскую также заходил и начальник «Спартака» Василий Козловцев.
В «Спартаке» объяснили, что нахождение сотрудника клуба в судейской комнате было вызвано необходимостью передать код подтверждения протокола арбитрам.
Начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина прибыл на заседание КДК
Рекомендуем вам
- 16 апреля 2021
-
12:27
-
12:11
-
12:07
-
11:53
-
11:39
-
11:36
-
11:28
-
11:24
-
11:20
-
11:07
-
11:06
-
10:47
-
10:39
-
10:35
-
10:24
-
10:11
-
09:56
-
09:41
-
09:37
-
09:34
-
08:48
-
08:30
-
08:13
-
07:57
-
07:26
-
07:10
-
06:42
-
03:41
-
02:50
-
02:26
-
02:07
-
01:49
-
01:32
-
01:20
-
01:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам