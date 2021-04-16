«Реал» определил восемь неприкасаемых футболистов

В мадридском «Реале» определились с восемью неприкасаемыми футболистами, которых не продадут в летнее трансферное окно.
По информации Marca, «сливочные» включили в этот список четырёх молодых игроков. В него вошли полузащитник Федерико Вальверде, нападающие Винисиус Жуниор и Родриго, а также хавбек Мартин Эдегор, в настоящее время выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал». Этих футболистов считают ключевыми для будущего клуба.
Также «Реал» точно не станет расставаться с четырьмя опытными игроками основного состава — вратарём Тибо Куртуа, полузащитниками Каземиро и Тони Кроосом и форвардом Каримом Бензема.
«Реал», набрав 66 очков в 32 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, на 1 очко отставая от «Атлетико» и на столько же опережая «Барселону».
- 16 апреля 2021
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