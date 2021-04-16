«Разговоры для бедных». Малафеев — об обвинениях в адрес матча «Сочи» — «Зенит»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об обвинениях в адрес матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Вы матч смотрели? Мне кажется, тут вопросов даже не стоит. Все разбирающиеся в футболе люди всё видят. Это был хороший матч, в котором играли сильные команды, ни одна не хотела проигрывать. Молодые и немолодые ребята, которые были до этого в «Зените», доказывали свою состоятельность как можно более уверенно, чтобы тренеры «Зенита» не забывали о них. «Сочи» есть «Сочи», но «Зенит» всегда играет в еврокубках. Это очень важно для игроков. А все эти разговоры — для бедных и для тех, кому делать нечего.
Это не совсем футбольная тема и носит более массовый характер с точки зрения восприятия. Мы знаем много расистских, националистских высказываний и всего, что с этим связано. Не хотелось бы акцентировать на этом внимание. В любом случае футбол должен вставать в главу угла. Лучше обсуждать его, ошибки и классные действия игроков, чем околофутбольные моменты. Понятно, что всем интересно покопаться в грязном белье, но мне это точно неинтересно», — цитирует Малафеева «РБ-Спорт».
- 16 апреля 2021
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