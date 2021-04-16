«Барселона» назвала игроков, вызванных на финал Кубка Испании. В список попал Ансу Фати

«Барселона» в своём официальном «твиттере» опубликовала имена футболистов, вызванных на финальный матч Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.
В список попал нападающий Ансу Фати, который в последний раз выходил на поле в ноябре прошлого года. Сообщалось, что 18-летнему игроку может потребоваться ещё одна операция, после которой он пропустит остаток сезона. Отмечается, что форвард ещё не получил от медицинского штаба разрешения принять участие в матче.
Полный список:
вратари — тер Штеген, Нето, Пенья, Тенас;
защитники — Дест, Пике, Араухо, Лангле, Альба, Роберто, Юмтити, Фирпо, Мингеза;
полузащитники — Бускетс, Пьянич, Пуч, Матеус, де Йонг, Мориба;
нападающие — Гризманн, Брайтвайт, Месси, Дембеле, Педри, Тринкан, Фати.
Матч «Атлетик» — «Барселона» состоится завтра, 17 апреля, в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья». Начало — в 22:30 мск.
- 16 апреля 2021
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