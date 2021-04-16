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Главный тренер «Уфы» Стукалов: думаю, меня можно сравнить с Тедеско

Главный тренер «Уфы» Стукалов: думаю, меня можно сравнить с Тедеско
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Надеюсь, что впереди ещё много таких матчей. Настроение — рабочее, чувствую воодушевление. Когда жил в столице, часто ходил на дерби. Одно дело — зрителем, а тут — тренером. Мне будет очень приятно оказаться на скамейке спартаковского стадиона в роли главного тренера.

Сейчас «Спартак» и «Уфа» — это две команды разного уровня и в плане ситуации в таблице, и в плане подбора игроков, и в плане времени работы тренера с командой, но опять же, это не приговор. Мы прекрасно понимаем и свои сильные стороны, и «Спартака». Наша задача — правильно выстроить игру. Нюансов давать не хочу, но у нас есть хорошие футболисты, не сомневайтесь. Добротная команда, абсолютно не безнадежная ситуация.

Остон Урунов порвался в игре с «Ахматом». Его потенциал мне пока неизвестен, не работал с ним. Из того, что Остон показывал раньше, очевидно, что он квалифицированный футболист.

И я, и Тедеско живём игрой, поэтому, думаю, да, можно сравнить. Есть тренеры, которые держат в себе, а мы — горячие ребята. Мне гораздо проще выплескивать эмоции, чем их сдерживать. Это все-таки большой стресс плюс дает определенный заряд ребятам.

Если «Уфа» обыграет «Спартак», буду счастлив», — цитирует Стукалова «Матч ТВ».

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