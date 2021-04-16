Сандро Шварц выразил скорбь в связи с уходом из жизни Александра Ярдошвили

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал новость об уходе из жизни главного врача «Динамо» Александра Ярдошвили в возрасте 66 лет.
«Это очень печальное событие. Он был прекрасным человеком и великолепным врачом, который многое сделал для клуба и для каждого из нас. Мы до сих пор переживаем его кончину. Хотим выразить соболезнования родным и близким. Мы собирались вместе с командой и вспоминали Александра Эдуардовича, который навсегда останется в наших сердцах. Мы будем бороться за победы для него», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».
Ярдошвили был заслуженным врачом Российской Федерации и входил в медицинский совет Российского футбольного союза. Главным врачом «Динамо» он стал в 2016 году, а до этого возглавлял медицинскую службу ЦСКА. С 1998 по 2012 год специалист работал в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили был врачом в «Локомотиве». До этого Александр два года трудился в ватерпольном «Динамо», а с 1982 по 1988 год работал в футбольной команде бело-голубых.
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