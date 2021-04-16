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Тренер «Фиорентины» сообщил, что Александр Кокорин продолжает заниматься индивидуально

Тренер «Фиорентины» сообщил, что Александр Кокорин продолжает заниматься индивидуально
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о работе со своими подопечными, среди которых российский нападающий Александр Кокорин.

«Мы работаем над разными аспектами, чтобы привести футболистов в лучшую форму. Это касается Кастровилли, который, я уверен, сильно поможет нам в ближайших матчах. У некоторых игроков были травмы — например, у Кокорина, который по-прежнему тренируется индивидуально», — приводит слова Якини пресс-служба «Фиорентины».

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в трех матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

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