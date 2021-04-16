Сандро Шварц: если на «Ротор» не оказывать давление, он сможет показать качественную игру

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором».



«Мы проанализировали игру «Ротора», который последние две встречи провёл при новом тренере. Они самоотверженно и компактно обороняются. Если не оказывать давление, то они смогут показать качественную игру.



Новый тренер поменял схему на 4-1-4-1. В домашнем матче против «Локомотива» волгоградцы могли рассчитывать на другой результат. У них есть качественные исполнители, которые могут хорошо действовать на контратаках.



В первую очередь нам нужно самим надёжно сыграть в обороне. Футболисты «Ротора» создавали голевые моменты в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА. Так что команда из Волгограда достаточно опасна в атаке», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

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