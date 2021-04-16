Полузащитник «Эвертона» — о Доминике Калверт-Льюине: я им горжусь

Полузащитник «Эвертона» Том Дэвис оценил выступление одноклубника Доминика Калверт-Льюина в нынешнем сезоне.

«Я так им горжусь. В этом сезоне он невероятен. Думаю, в предыдущие годы некоторые люди начали сомневаться в нём, но он всем ответил. Я работаю рядом с ним каждый день и вижу, как упорно он трудится, как много думает об игре за пределами поля. Он подходит к матчам в лучшем физическом и психологическом состоянии.

Меня не удивляют его успехи, и я уверен, что он во многом может прибавить. Всегда приятно, когда у твоих друзей всё хорошо. Кроме того, Доминик вырос как личность», — приводит слова Дэвиса Sky Sports.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Калверт-Льюин провёл 26 матчей и забил 14 голов.

Видеообзор матча «Брайтон» — «Эвертон»