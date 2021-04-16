Полузащитник «Эвертона» — о Доминике Калверт-Льюине: я им горжусь

Полузащитник «Эвертона» Том Дэвис оценил выступление одноклубника Доминика Калверт-Льюина в нынешнем сезоне.
«Я так им горжусь. В этом сезоне он невероятен. Думаю, в предыдущие годы некоторые люди начали сомневаться в нём, но он всем ответил. Я работаю рядом с ним каждый день и вижу, как упорно он трудится, как много думает об игре за пределами поля. Он подходит к матчам в лучшем физическом и психологическом состоянии.
Меня не удивляют его успехи, и я уверен, что он во многом может прибавить. Всегда приятно, когда у твоих друзей всё хорошо. Кроме того, Доминик вырос как личность», — приводит слова Дэвиса Sky Sports.
В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Калверт-Льюин провёл 26 матчей и забил 14 голов.
Видеообзор матча «Брайтон» — «Эвертон»
- 16 апреля 2021
-
15:21
-
15:14
-
15:14
-
15:11
-
15:08
-
14:57
-
14:55
-
14:46
-
14:33
-
14:21
-
14:17
-
14:12
-
14:11
-
14:09
-
13:59
-
13:41
-
13:40
-
13:32
-
13:21
-
12:57
-
12:55
-
12:54
-
12:42
-
12:27
-
12:11
-
12:07
-
11:53
-
11:39
-
11:36
-
11:28
-
11:24
-
11:20
-
11:07
-
11:06
-
10:47