Сандро Шварц рассказал о готовности «Динамо» к матчу с «Ротором»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности к матчу 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором».
«Себастьян Шиманьски пропускает матч в Волгограде. У нас есть разные варианты — Захарян необязательно будет играть в центре. Мы ещё обсудим этот вопрос с тренерами. Может быть, мы поменяем схему. У нас есть два дня, чтобы принять окончательное решение.
Грулёв — физически крепкий игрок, который изматывает оборону соперника рывками. У него прекрасный удар. Он может сыграть как на позиции центрфорварда, так и правого вингера. В последних матчах выбор падал на Грулёва, но у каждого из форвардов есть возможность попасть в состав. Мы рады, что у нас есть такие разноплановые нападающие.
Помимо плотного графика, до этого много игроков вернулись из сборных. В частности, футболисты молодёжки, которые получили новый опыт в важном турнире. Последние три недели были интенсивными. Мы проводили тренировки в полном составе. Футболисты обрели необходимую свежесть и были готовы к матчам», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».
- 16 апреля 2021
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