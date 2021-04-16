Сандро Шварц рассказал о готовности «Динамо» к матчу с «Ротором»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности к матчу 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором».



«Себастьян Шиманьски пропускает матч в Волгограде. У нас есть разные варианты — Захарян необязательно будет играть в центре. Мы ещё обсудим этот вопрос с тренерами. Может быть, мы поменяем схему. У нас есть два дня, чтобы принять окончательное решение.



Грулёв — физически крепкий игрок, который изматывает оборону соперника рывками. У него прекрасный удар. Он может сыграть как на позиции центрфорварда, так и правого вингера. В последних матчах выбор падал на Грулёва, но у каждого из форвардов есть возможность попасть в состав. Мы рады, что у нас есть такие разноплановые нападающие.



Помимо плотного графика, до этого много игроков вернулись из сборных. В частности, футболисты молодёжки, которые получили новый опыт в важном турнире. Последние три недели были интенсивными. Мы проводили тренировки в полном составе. Футболисты обрели необходимую свежесть и были готовы к матчам», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

Сандро Шварц: если на «Ротор» не оказывать давление, он сможет показать качественную игру