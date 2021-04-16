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В Италии вновь сообщили о намерении «Спартака» пригласить Фонсеку после ухода Тедеско

В Италии вновь сообщили о намерении «Спартака» пригласить Фонсеку после ухода Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который, по всей видимости, покинет команду летом, по-прежнему востребован в Восточной Европе, где он ранее возглавлял донецкий «Шахтёр».

Как сообщает итальянское издание Sport Mediaset, в услугах португальского специалиста заинтересован московский «Спартак». В клубе считают его приглашение правильным шагом после ухода нынешнего наставника Доменико Тедеско.

В марте сообщалось, что Фонсека отклонил предложение возглавить «Спартак». Также появлялась информация, что тренером заинтересовался «Зенит».

Фонсека возглавляет «Рому» с 2019 года. Его контракт с итальянским клубом истекает этим летом. Команда за восемь туров до конца сезона занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

«Шахтёр» заинтересован в возвращении Паулу Фонсеки
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