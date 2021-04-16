В Италии вновь сообщили о намерении «Спартака» пригласить Фонсеку после ухода Тедеско
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который, по всей видимости, покинет команду летом, по-прежнему востребован в Восточной Европе, где он ранее возглавлял донецкий «Шахтёр».
Как сообщает итальянское издание Sport Mediaset, в услугах португальского специалиста заинтересован московский «Спартак». В клубе считают его приглашение правильным шагом после ухода нынешнего наставника Доменико Тедеско.
В марте сообщалось, что Фонсека отклонил предложение возглавить «Спартак». Также появлялась информация, что тренером заинтересовался «Зенит».
Фонсека возглавляет «Рому» с 2019 года. Его контракт с итальянским клубом истекает этим летом. Команда за восемь туров до конца сезона занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
«Шахтёр» заинтересован в возвращении Паулу Фонсеки
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