В Италии вновь сообщили о намерении «Спартака» пригласить Фонсеку после ухода Тедеско

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который, по всей видимости, покинет команду летом, по-прежнему востребован в Восточной Европе, где он ранее возглавлял донецкий «Шахтёр».



Как сообщает итальянское издание Sport Mediaset, в услугах португальского специалиста заинтересован московский «Спартак». В клубе считают его приглашение правильным шагом после ухода нынешнего наставника Доменико Тедеско.



В марте сообщалось, что Фонсека отклонил предложение возглавить «Спартак». Также появлялась информация, что тренером заинтересовался «Зенит».



Фонсека возглавляет «Рому» с 2019 года. Его контракт с итальянским клубом истекает этим летом. Команда за восемь туров до конца сезона занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

«Шахтёр» заинтересован в возвращении Паулу Фонсеки