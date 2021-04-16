Начальник «Спартака» Василий Козловцев покинул заседание КДК

Начальник «Спартака» Василий Козловцев покинул здание Российского футбольного союза на Таганке в Москве. Там прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета.



Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром. Позже стало известно, что в судейскую также заходил и начальник «Спартака» Василий Козловцев.



В «Спартаке» объяснили, что нахождение сотрудника клуба в судейской комнате было вызвано необходимостью передать код подтверждения протокола арбитрам.

Начальник «Локомотива» Сухина покинул заседание КДК и уехал на метро