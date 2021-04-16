КДК наказал «Локомотив». Клуб должен провести матч с «Динамо» на нейтральном поле

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решения по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (2:0).



«За совершение дисциплинарного нарушения отменить условное исполнение санкций. За необеспечение безопасности на стадионе оштрафовать «Локомотив» на 300 тыс. рублей и обязать провести матч с «Динамо» на нейтральном поле (встреча 29-го тура РПЛ пройдёт 8 мая. — Прим. «Чемпионата»). Почему именно этот матч? С момента решения должно пройти пять дней», — передаёт слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби, хотя там запрещено находиться всем посторонним. Впоследствии было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором в судейскую заходит начальник красно-белых Василий Козловцев.