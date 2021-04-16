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Начальник «Локомотива» Сухина и его коллега из «Спартака» наказаны за посещение судейской

Начальник «Локомотива» Сухина и его коллега из «Спартака» наказаны за посещение судейской
Футбол / РПЛ 0

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решения по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (2:0), передаёт корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Начальник команды железнодорожников Станислав Сухина и его коллега из стана красно-белых Василий Козловцев понесли одинаковое наказание — штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда Сухина выходил из судейской комнаты перед матчем с «Локомотивом», хотя там запрещено находиться всем посторонним. Впоследствии было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором в судейскую заходит Козловцев.

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