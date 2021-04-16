Глава КДК: Сухина и Козловцев даже не спрашивали разрешения. Просто заходили в судейскую

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о результатах рассмотрения дела в отношении начальника «Спартака» Василия Козловцева и начальника «Локомотива» Станислава Сухины.



«Они даже не спрашивали разрешения охранника — просто заходили. Сухина объяснил, что это связано с протоколом. Но мы же знаем, что протоколы в электронном виде. Зачем было заходить с судейскую? Можно было подойти к охраннику, попросить выйти резервного арбитра. Или передать через делегата. Судейская — это не проходной двор. Давайте соблюдать закон.



Козловцев заходил в судейскую в самый угол комнаты, где находится компьютер. Сухина говорит, что он был в предбаннике? Мне не нравится слово «предбанник». Если посмотрите в словаре, то увидите, что это место для переодевания перед посещением бани. Отворив дверь, ты заходишь в судейскую. И не так важно, ты в тамбуре или в другом месте — это судейская», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром. Также в судейскую заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев.

Начальник «Локомотива» Сухина и его коллега из «Спартака» наказаны за посещение судейской