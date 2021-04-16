Хаким Зиеш объяснил, почему у него возникли трудности после перехода в «Челси»

Марокканский полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш объяснил трудности, которые у него возникли в процессе адаптации в лондонском клубе.

«Перед трансфером я пропустил почти семь месяцев. Я прибыл сюда и сразу травмировался, поэтому с самого начала отставал от партнёров по команде в физическом состоянии. Мне требовалось время, чтобы упорно работать и вернуться к нормальной форме, а потом сделать следующий шаг.

Я всегда верю в себя. Конечно, есть вещи, которые тревожат, но важно оставаться сильным в психологическом плане. Я всегда думаю, что всё происходит не просто так и лучшее ждёт меня впереди», — приводит слова Зиеша Goal.

«Челси» приобрёл Хакима летом 2020 года у «Аякса». Сумма сделки составила € 40 млн.

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