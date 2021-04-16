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На матче «Локомотив» — «Динамо» не будет дополнительного ограничения по допуску зрителей

На матче «Локомотив» — «Динамо» не будет дополнительного ограничения по допуску зрителей
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц ответил на вопрос о допуске болельщиков на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо».

«Нейтральное поле не означает отсутствие зрителей. Хоть полный стадион можно собрать, в зависимости от места проведения и ограничений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал «Локомотив» провести матч с «Динамо» на нейтральном поле за посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед встречей 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Ранее стало известно, что «Арена Химки» готова принять матч «Локомотив» — «Динамо».

«Арена Химки» готова принять матч «Локомотив» — «Динамо»
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