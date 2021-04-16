«Писали гадости про семью. Молодёжь, лет 10». Украинец Нойок — о хейте из-за игры в России

Украинский полузащитник «Оренбурга» Александр Нойок рассказал о хейте в свою сторону из-за игры в России.



«Я шесть последних лет провел в Беларуси, и на Украине обо мне никто не вспоминал. Теперь решил пойти на повышение — туда, куда позвали. Я же никому ничего плохого не сделал.



Плюс-минус был готов к плохой реакции. Даже смотрел, кто писал комментарии. Открывал аккаунты, а там молодёжь лет по 10-11… Конечно, неприятно, когда пишут гадости, особенно про семью. Но родители успокаивали: «Не принимай близко к сердцу, всё хорошо». В «Оренбурге» тоже поддержали, попросили просто абстрагироваться и не думать об этом.



Как я относился к украинским футболистам, которые уезжали в Россию до меня? Поддерживал их, я же нормальный человек. Это просто футболисты, которые уехали играть в футбол. Они же ничего не украли, никого не убили. К тому же я лично знаю, что многие из них помогают семьям, больницам на Украине. Но люди видят только плохое — я такой подход не понимаю», — цитирует Нойока Sport24.

Украинский Халк выбрал Россию. На родине его уже ненавидят Друг Милевского будет играть за газпромовских. Земляки уничтожают его в комментах.