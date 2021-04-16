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В «Спартаке» отреагировали на информацию о намерении пригласить тренера «Ромы» Фонсеку

В «Спартаке» отреагировали на информацию о намерении пригласить тренера «Ромы» Фонсеку
Футбол / РПЛ 0

В московском «Спартаке» прокомментировали информацию итальянских СМИ, что клуб намерен пригласить на пост главного тренера команды наставника «Ромы» Паулу Фонсеку.

«Много раз говорил о том, что Фонсека не является и не являлся кандидатом на пост главного тренера «Спартака», — цитирует главу департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова «Рейтинг букмекеров».

В марте сообщалось, что Фонсека отклонил предложение возглавить «Спартак». Также появлялась информация, что тренером заинтересовался «Зенит».

Фонсека возглавляет «Рому» с 2019 года. Его контракт с итальянским клубом истекает этим летом. Команда за восемь туров до конца сезона занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

В Италии вновь сообщили о намерении «Спартака» пригласить Фонсеку после ухода Тедеско
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