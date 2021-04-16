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«Ракицкий сделал скидку в $ 7 тыс.» Футболист «Оренбурга» Нойок — о покупке машины

«Ракицкий сделал скидку в $ 7 тыс.» Футболист «Оренбурга» Нойок — о покупке машины
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
Аудио-версия:

Украинский полузащитник «Оренбурга» Александр Нойок рассказал, как покупал машину у жены защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

«В общей сложности я полтора года жил без зарплаты — где-то $ 350 тыс. набежало. Эти деньги уже точно не вернуть.

Помню, машину было нечем заправить — на бензин не хватало. А у меня тогда еще Range Rover был, который я после «Металлиста» купил у жены Ракицкого. Ярик ещё скидку хорошую сделал — мы же с одного интерната. Я приехал забирать с одной суммой денег, а он в последний момент скинул $ 7 тыс. долларов: «Ладно, малой, давай».

Когда зарплата в 800 долларов вырастала в 10-15 раз, голова шла кругом. Но я нормально перенёс — мама меня контролировала и постоянно напоминала, как мы жили и через что прошли. Это всегда остужало. Плюс я всегда старался откладывать», — цитирует Нойока Sport24.

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