«Реал» близок к продлению контракта с Каримом Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема должен в скором времени подписать новый контракт с клубом.



Как сообщает Marca, стороны близки к продлению соглашения на один год. Таким образом, новый договор будет рассчитан до 2023 года. Официально о сделке, вероятнее всего, объявят до конца этого сезона.



Ранее сообщалось, что Бензема грозит до пяти лет тюрьмы по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Суд состоится в октябре.



Бензема защищает цвета «Реала» с 2009 года, а до этого выступал за «Лион», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в 26 матчах испанской Примеры, в которых забил 19 голов и отдал шесть результативных передач.

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