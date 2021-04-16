Цаллагов: Луческу за меня зацепился, Манчини не дал ни шанса, Семак повёл себя честно

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов рассказал, как к нему относились наставники «Зенита».



«Джамал Акаев, товарищ, который мне помогает в футбольных делах, как я понимаю, весь год отправлял в «Зенит» нарезки моей игры. Андре Виллаш-Боаш не заинтересовался, забраковал. А Мирча Луческу почему-то зацепился.



Роберто Манчини не дал мне ни шанса. Обычно новый тренер приходит, знакомится с возможностями игроков. Но он, наверное, уже ознакомился заочно. Или его ознакомили. На первой же тренировке первого сбора взял целую группу игроков, в которой был и я, и убрал нас в сторону. Дальше мы уже бегали, тренировались сами, он нас вообще не замечал. Опять-таки — тренер отвечает за результат. У него есть свое видение. Ничего личного.



Спасибо Сергею Богдановичу — он, в отличие от Манчини, по крайней мере сказал мне в лицо всё как есть — что он на меня не рассчитывает и лучше поискать другие варианты», — цитирует Цаллагова «Спорт-экспресс».

Ибрагим Цаллагов может перейти в «Крылья Советов»