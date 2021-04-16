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«Соберись, хрустальный». Игнатьев рассказал, как его мотивировал Юрий Сёмин

«Соберись, хрустальный». Игнатьев рассказал, как его мотивировал Юрий Сёмин
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о мотивационных речах экс-наставника железнодорожников Юрия Сёмина.

«Мы шли на втором месте, Сёмин выполнял свою задачу. А его убрали. Понятное дело, что несправедливо и некрасиво, но это футбол — тут разные ситуации бывают. Юрию Палычу я очень благодарен. Он мне сказал: «Игнатьев, давай, соберись, хрустальный. А то поедешь опять по своим буграм – просыпайся уже». Это была одна из его мотивационных речей», — сказал Игнатьев в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Игнатьев впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году, перейдя из «Крыльев Советов». Спустя два года он покинул стан железнодорожников и в дальнейшем выступал за «Краснодар» и «Кубань». В 2016 году Владислав вернулся в московский клуб и выступает за него до сих пор.

В нынешнем сезоне 34-летний хавбек провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.

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