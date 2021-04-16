Источник: «Спартак» направил в РФС ещё два письма по «делу Сухины»

Несмотря на вынесение КДК РФС ряда решений по матчу «Локомотив» — «Спартак» (2:0), история с заходом в судейскую начальника железнодорожников Станислава Сухины ещё не завершена.

Как информирует телеграм-канал «Мутко против», московский «Спартак» направил в РФС ещё два письма с просьбой обратить внимание КДК на слова главного судьи матча Кирилла Левникова и его ассистентов. Бригада арбитров написала в объяснительных, что Сухина заходил в судейскую однократно. Но эта информация оказалась ложной, начальник «Локомотива» заходил в судейскую четырежды: три раза до матча, один — после.

По данным источника, «Спартак» просит инициировать проверку судей. Если вина арбитров будет доказана, то их могут отстранить от футбола на срок от шести месяцев.

При этом глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «Чемпионату», что никаких новых писем от «Спартака» получено не было.

«КДК РФС никаких новых писем от «Спартака» не получал», — сказал Григорьянц корреспонденту «Чемпионата».