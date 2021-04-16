Защитник сборной Англии Мингс разместил скриншот расистских оскорблений в соцсетях

Защитник «Астон Виллы» и сборной Англии Тайрон Мингс призвал бороться с расистскими оскорблениями в социальных сетях.

Футболист разместил в своём «твиттере» скриншот одного из оскорбительных сообщений, которые он получал в последнее время.

«Ещё один день в жизни социальных сетей без фильтров… Пожалуйста, не жалейте нас, просто стойте бок о бок в борьбе за перемены. Социальные сети без этого не становятся безопаснее...» — написал Мингс над скриншотом с расистским оскорблением.

В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись многие футболисты АПЛ. Однако всё чаще звучат призывы прекратить акцию Black Lives Matter с преклонением колена перед началом матчей из-за потери в этом смысла. Первым футболистом английской Премьер-лиги, отказавшимся участвовать в данной акции, стал нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.