Марсело Бьельса оценил уровень английской Премьер-лиги

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса рассказал о своих впечатлениях от выступления в АПЛ.
«Английская Премьер-лига — это прекрасное соревнование. Немного жаль, что я впервые принял участие в нём без болельщиков на трибунах, которые являются основной частью лиги.
Но урок, который я уже успел усвоить, заключается в том, что в АПЛ невероятно сложна каждая встреча. Кто бы ни был соперником и где бы они ни находились в турнирной таблице, когда мы сталкивались с ними, это всегда очень трудно. Каждый матч был сыгран с максимальной интенсивностью. Это способ почтить футбол, и это признак того, насколько особенной является английская Премьер-лига», — приводит слова 65-летнего аргентинца Sky Sports.
«Лидс Юнайтед» в 31 матче набрал 45 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Именно под руководством Бьельсы команда впервые за 16 лет вернулась в АПЛ.
- 16 апреля 2021
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