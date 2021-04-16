Хазенхюттль: полуфинал Кубка Англии имеет свои правила. Мы дадим бой «Лестеру»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Англии с «Лестер Сити».



«Кубок Англии — древнейшее футбольное соревнование, самое известное во всём мире, и именно поэтому, я думаю, все его так любят. Иногда болельщики придают ему большее значение, чем некоторые тренеры команд АПЛ, потому что английская Премьер-лига имеет очень важное значение и забирает практически всё внимание в повседневной работе. Но это не значит, что Кубок Англии должен уйти на второй план.



Очень важно, что определённое количество болельщиков сможет посетить матч. Это очень хорошо для атмосферы на стадионе. Футболистам определённо будет намного приятнее играть в футбол.



Брендан Роджерс превратил «Лестер» в топ-команду, так что я ожидаю очень трудного матча. Но полуфинал Кубка Англии имеет свои правила, и для нас неважно, на какой позиции мы находимся в таблице, а на какой позиции — они», — цитирует австрийского специалиста Sky Sports.



Матч 1/2 финала Кубка Англии «Лестер Сити» — «Саутгемптон» состоится в воскресенье, 18 апреля, на «Уэмбли». Начало — в 20:30 мск.

Роджерс: «Лестер» хочет попасть в финал Кубка Англии