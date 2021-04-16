Роджерс: «Лестер» хочет попасть в финал Кубка Англии

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Англии с «Саутгемптоном».
«Лестер» впервые за 39 лет вышел в полуфинал Кубка Англии. В такие моменты умение держать себя в руках очень важно. Самое главное — это держать удар, когда ты находишься под давлением.
Мы хотим попасть в финал и можем сделать это только при хорошем выступлении. Если вы слишком много думаете об этом или нервничаете, то это может обездвижить вас. Мы должны сохранять спокойствие, я обязан дать ясность команде, а потом все мы выйдем на поле и попытаемся найти свою игру. Мы не можем контролировать то, как будет играть «Саутгемптон», но можем контролировать то, что делаем сами», — приводит слова Роджерса Sky Sports.
Матч 1/2 финала Кубка Англии «Лестер Сити» — «Саутгемптон» состоится в воскресенье, 18 апреля, на «Уэмбли». Начало — в 20:30 мск.
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