Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич перешёл в казахстанский «Тобол»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в казахстанском «Тоболе», сообщает инстаграм клуба.



Контракт с 33-летним сербом подписан до конца года.



Тошич выступал за ЦСКА семь лет: с 2010 до 2017 года. В составе армейцев серб три раза становился чемпионом России (2013, 2014, 2016), а также дважды завоёвывал Кубок России (2011, 2013) и один раз — Суперкубок страны (2014). Всего за ЦСКА Зоран отыграл 241 матч, забив 47 голов.



Последним клубом Тошича был китайский «Тайчжоу Юаньда», который 21 марта прекратил существование. После ликвидации клуба все игроки стали свободными агентами.



«Тобол» занимает четвёртое место в Высшей лиге чемпионата Казахстана с 11 очками за пять сыгранных туров. «Астана», «Тараз» и «Кайрат» опережают костанайский коллектив по дополнительным показателям.