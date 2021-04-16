Куман — о предстоящем финале Кубка Испании: Месси сделает всё для победы

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил уверенность в том, что форвард Лионель Месси будет в наилучшей форме в матче финала Кубка Испании с «Атлетиком».



«Лионель — профессионал, который великолепен даже на тренировках. Он знает, как идеально подготовиться к важным матчам. Он сделает всё зависящее от него, чтобы обеспечить победу в финале.



Нет необходимости в дополнительной мотивации для игроков. У них есть опыт и они знают, что делать. Команда не проявляла должной активности в игре без мяча в последних двух играх. Это могло быть из-за выступлений за национальные сборные. В любом случае это не оправдание для завтрашнего дня. Мы должны быть на высоте, выдать наш лучший уровень игры для победы завтра.



Мы каждый раз атакуем, создаём численное преимущество впереди. Защита также важна. Всегда думаем о том, что произойдёт, если мы потеряем мяч. Но главное качество этой команды — желание атаковать», — приводит слова тренера Marca.



«Барселона» сыграет с «Атлетиком» завтра, 17 апреля. Начало матча — в 22:30 по московскому времени.

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