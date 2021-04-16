«Спартак» ведёт переговоры с бывшим тренером «Бенфики»

Бывший тренер «Бенфики» Руй Витория может возглавить московский «Спартак», сообщает издание O Jogo.
Российский клуб уже ведёт переговоры с 51-летним специалистом. Витория может прийти на тренерский мостик «Спартака» в летнее межсезонье.
Руй Витория был главным тренером «Бенфики» в период с 2015 по 2019 год. За это время он выигрывал с лиссабонскими «орлами» чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста стал аравийский «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.
Напомним, в конце 2020 года Доменико Тедеско объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона. Московский клуб набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (54).
- 16 апреля 2021
-
21:28
-
21:17
-
21:12
-
21:06
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:18
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:26
-
19:19
-
18:27
-
18:25
-
18:04
-
17:46
-
17:39
-
17:34
-
17:19
-
17:03
-
16:58
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:36
-
16:27
-
16:02
-
16:01