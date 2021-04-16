«Спартак» ведёт переговоры с бывшим тренером «Бенфики»

Бывший тренер «Бенфики» Руй Витория может возглавить московский «Спартак», сообщает издание O Jogo.

Российский клуб уже ведёт переговоры с 51-летним специалистом. Витория может прийти на тренерский мостик «Спартака» в летнее межсезонье.

Руй Витория был главным тренером «Бенфики» в период с 2015 по 2019 год. За это время он выигрывал с лиссабонскими «орлами» чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста стал аравийский «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

Напомним, в конце 2020 года Доменико Тедеско объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона. Московский клуб набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (54).