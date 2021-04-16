Джуд Беллингхэм заинтересовал сразу два топ-клуба АПЛ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм заинтересовал топ-клубы АПЛ
По сведениям Eurosport, на данный момент самую высокую заинтересованность в полузащитнике проявил «Челси».Сейчас лондонцы разрабатывают трансферную стратегию, которой клуб собирается придерживаться в ближайшие годы. Одним из главных пунктов в ней значится расширение и омоложении обоймы полузащитников.
Как сообщает источник, в «Челси» понимают, что организовать переход этим летом будет сложно, поскольку «шмели» летом могут расстаться с Джейдоном Санчо и Эрлингом Холандом и поэтому не захотят отпускать ещё одного вундеркинда. Сам Беллингхэм хочет вернуться в Англию на каком-то из этапов своей карьеры, но намерен сделать это только тогда, когда будет уверен, что его зовёт подходящий для него клуб.
За ситуацией вокруг 17-летнего футболиста пристально следит ещё один гранд английского футбола — «Ливерпуль».
Как пишет Eurosport, «Боруссия Д» осознаёт, что у Беллингхэма есть потенциал, чтобы вырасти в топ-игрока, и поэтому босы «шмелей» не намерены расставаться с ним дешевле, чем € 110 млн.
Контракт Джуда Беллингхэма с «Боруссией» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.
Один из самых влиятельных каналов о футболе и Англии в Telegram – «PRO Английский футбол». Канал, который объединил все самые важные новости, интересные факты, яркие фразы и занимательную статистику. Подпишись на английский футбол!
- 16 апреля 2021
-
21:28
-
21:17
-
21:12
-
21:06
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:18
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:26
-
19:19
-
18:27
-
18:25
-
18:04
-
17:46
-
17:39
-
17:34
-
17:19
-
17:03
-
16:58
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:36
-
16:27
-
16:02
-
16:01