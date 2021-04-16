Джуд Беллингхэм заинтересовал сразу два топ-клуба АПЛ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм заинтересовал топ-клубы АПЛ



По сведениям Eurosport, на данный момент самую высокую заинтересованность в полузащитнике проявил «Челси».Сейчас лондонцы разрабатывают трансферную стратегию, которой клуб собирается придерживаться в ближайшие годы. Одним из главных пунктов в ней значится расширение и омоложении обоймы полузащитников.



Как сообщает источник, в «Челси» понимают, что организовать переход этим летом будет сложно, поскольку «шмели» летом могут расстаться с Джейдоном Санчо и Эрлингом Холандом и поэтому не захотят отпускать ещё одного вундеркинда. Сам Беллингхэм хочет вернуться в Англию на каком-то из этапов своей карьеры, но намерен сделать это только тогда, когда будет уверен, что его зовёт подходящий для него клуб.



За ситуацией вокруг 17-летнего футболиста пристально следит ещё один гранд английского футбола — «Ливерпуль».



Как пишет Eurosport, «Боруссия Д» осознаёт, что у Беллингхэма есть потенциал, чтобы вырасти в топ-игрока, и поэтому босы «шмелей» не намерены расставаться с ним дешевле, чем € 110 млн.



Контракт Джуда Беллингхэма с «Боруссией» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.



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Хосеп Гвардиола: Беллингхэму 17 лет? Может, он врёт?