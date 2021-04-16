Тер Штеген — о финальном матче Кубка Испании с «Атлетиком»: шансы команд на победу равны

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген оценил шансы команды на победу в финальном матче Кубка Испании с «Атлетиком».
«Для нас это возможность выиграть титул. Мы помним, что случилось в игре за Суперкубок, и надеемся, что это не повторится с нами снова. Мы были хороши до 90-й минуты в том матче, а затем усталость взяла верх. Завтра будем отдохнувшими на 100 процентов. Безусловно, это окажется сложная игра, но мы будем к ней готовы.
Мы никогда не устанем выигрывать трофеи. Чтобы дойти до финала, наша команда приложила большие усилия. Теперь у нас есть все возможности завоевать приз.
Я думаю, что шансы на победу у команд равны. Но если мы выполним надлежащим образом свою работу и покажем тот уровень футбола, который демонстрировали до перерыва, то у «Барселоны» будут все шансы взять верх в этом противостоянии», — приводит слова игрока Marca.
Напомним, в матче за Суперкубок Испании «Атлетик» обыграл «Барсу» со счётом 3:2.
- 16 апреля 2021
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