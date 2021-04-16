Капитан «Химок» назвал самых сильных соперников в РПЛ
Защитник «Химок» Дмитрий Тихий назвал самых сильных соперников в Российской Премьер-Лиге, по его мнению.
«Кто больше всех впечатлил из соперников в РПЛ? Отмечу двоих. Это Влашич из ЦСКА и Вандерсон из «Краснодара». Чисто мои ощущения на поле. По тому, как они двигаются, по скорости, технике, владению мячом очень сильно впечатлили», — приводит слова Тихого «Матч ТВ».
«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре команда Игоря Черевченко сыграет в гостях с «Ахматом».
Ранее Тихий высоко оценил игру нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы и заявил, что соперничество с высококлассными футболистами позволяет профессионально развиваться.
Дмитрий Тихий — о Дзюбе: с классными футболистами соперничать вдвойне приятно
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