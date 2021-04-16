Донецкий «Шахтёр» объявил об уходе Тайсона

Бразильский атакующий полузащитник Тайсон покинул донецкий «Шахтёр» после восьми лет в клубе, информирует официальная пресс-служба «горняков». Стороны досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Самый памятный матч в футболке «Шахтёра»? Думаю, это моя первая игра против дортмундской «Боруссии» в Донецке. Тот матч я никогда не забуду, ведь он стал моей премьерой. Болельщиков и сам город Донецк благодарю за любовь, которую там проявляли ко мне. Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнёрами по команде за свою ошибку. Хочу сказать, что буду скучать и мне будет вас недоставать.

Очень сложно говорить. Хочу поблагодарить всех вас за любовь, которую вы проявляли ко мне и моей семье всё это время. Я уезжаю, но моя благодарность клубу — это то, чего я никогда не забуду. Надеюсь, вы поймёте меня и ошибки, что я совершил в последние месяцы. Повторюсь, мне будет вас недоставать и я буду скучать. Я старался для клуба делать всё, что было в моих силах. Надеюсь, я многих радовал за тот период, что был здесь. Буду продолжать болеть за «Шахтёр». Очень большое спасибо за всё, что вы сделали в моей жизни!» — сказал Тайсон в прощальном интервью для пресс-службы «Шахтёра».

Напомним, что Тайсон стал игроком «Шахтёра» в 2013 году, перейдя из харьковского «Металлиста» за € 15,24 млн. С тех пор он провёл за донецкий клуб 299 матчей во всех турнирах, в которых отметился 55 голами и 78 результативными передачами. С «Шахтёром» он становился шестикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка Украины и четырёхкратным победителем Суперкубка Украины.