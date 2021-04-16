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Гарри Кейн первым в нынешнем сезоне АПЛ достиг отметки в 20 забитых мячей. Видео

Гарри Кейн первым в нынешнем сезоне АПЛ достиг отметки в 20 забитых мячей. Видео
Футбол / Англия 0
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В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» проходит стартовый матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 35-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.

Нули на табло продержались вплоть до 27-й минуты, когда полузащитник «шпор» Мусса Сиссоко с левого фланга исполнил подачу в штрафную, мяч пролетел над головами защитников и дошёл да нападающего Гарри Кейна, который обработал его и с лёта пробил точно в цель.

Видео гола Гарри Кейна

Это 20-й гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ. Это позволило Кейну вновь выйти в лидеры бомбардирской гонки.

Подопечные Жозе Моуринью в 31 матче набрали 49 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (48) — на восьмом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.

Матч первого круга «Тоттенхэм» — «Эвертон» состоялся 13 сентября 2020 года и завершился победой «ирисок» со счётом 1:0.

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