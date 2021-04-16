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Барри Фергюсон: 10-матчевая дисквалификация Куделы — это смехотворно

Барри Фергюсон: 10-матчевая дисквалификация Куделы — это смехотворно
Футбол / Лига Европы 0

Бывший футболист «Рейнджерс» и сборной Шотландии Барри Фергюсон раскритиковал вердикт УЕФА о 10-матчевой дисквалификации защитника «Славии» Ондржея Куделы за расизм в адрес игрока шотландской команды Глена Камара.

«Десять игр, для меня это смехотворно. Я буду честен с вами, я думаю, что они должны были забанить его на 12 месяцев. Поставьте себя на место Глена Камары. Я знаю, что он чувствовал, и для него это было непросто.

Сделайте заявление. Сообщите людям, что это неприемлемо. Когда я услышал об отстранении на 10 игр, я подумал, что это шутка. Это все, что я могу сказать. Я ожидал гораздо более сурового наказания. Произошедшее в том матче – это отвратительно, позор", — приводит слова бывшего игрока The National.

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