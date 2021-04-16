Неймар подпишет с «ПСЖ» новый контракт, по которому будет получать € 30 млн в год
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар согласился продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Никола Скира в своём «твиттере».
Соглашение сторон будет рассчитано до 2026 года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. По новому контракту бразилец будет получать в «ПСЖ» € 30 млн в год.
Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни. Ранее Неймар заявил, что «продление контракта с «ПСЖ» — это не проблема» для него.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне форвард провёл 22 встречи во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.
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