Неймар подпишет с «ПСЖ» новый контракт, по которому будет получать € 30 млн в год

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар согласился продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Никола Скира в своём «твиттере».

Соглашение сторон будет рассчитано до 2026 года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. По новому контракту бразилец будет получать в «ПСЖ» € 30 млн в год.

Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни. Ранее Неймар заявил, что «продление контракта с «ПСЖ» — это не проблема» для него.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне форвард провёл 22 встречи во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.