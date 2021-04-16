«Лилль» сыграл вничью с «Монпелье». «ПСЖ» имеет шанс сократить отставание от первого места

В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал на своём поле «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо.

Первый гол в матче на 21-й минуте забил нападающий «Монпелье» Анди Делор. «Лилль» владел игровым преимуществом и сумел сравнять счёт — на 85-й минуте забил Луис Араужо. Однако полноценно переломить ход встречи «догам» не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

«Лилль», набрав в 33 матчах 70 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монпелье» (47) — на седьмом месте. «Пари Сен-Жермен» занимает второе место, имея 66 очков и матч в запасе.