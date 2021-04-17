«Рубин» интересуется полузащитником «Фенербахче»
Полузащитник «Фенербахче» Димитриос Пелькас может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 27-летнего грека заинтересован казанский «Рубин», информирует турецкое издание Takvim.
«Рубин», ранее предлагавший за Пелькаса € 7 млн, увеличил сумму предложения до € 10 млн. При этом «Фенербахче» намерен выручить за своего лидера не менее € 15 млн. Переговоры о возможном переходе Димитриоса в казанский клуб продолжатся по окончании нынешнего сезона.
В сезоне-2020/2021 Пелькас провёл за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость греческого хавбека в € 6 млн. Действующее соглашение Димитриоса с «канарейками» рассчитано до конца июня 2023 года.
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