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Кейн опередил Фаулера в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Кейн опередил Фаулера в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сделал дубль в матче 32-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).

Для английского форварда эти голы стали 163-м и 164-м в АПЛ. Гарри обошел Робби Фаулера (163) и вышел на седьмое место в истории турнира по этому показателю.

Таблица лучших бомбардиров в истории АПЛ выглядит следующим образом:

1. Алан Ширер (260 голов)
2. Уэйн Руни (208)
3. Энди Коул (187)
4. Серхио Агуэро (181)
5. Фрэнк Лэмпард (177)
6. Тьерри Анри (175)
7. Гарри Кейн (164)

Кейн с 21 голом лидирует в бомбардирской гонке АПЛ этого сезона. Вторым идёт Мохаммед Салах из «Ливерпуля» с 19 мячами.

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