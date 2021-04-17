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Анчелотти — о ничьей с «Тоттенхэмом»: нам не повезло. Мы допускали простые ошибки

Анчелотти — о ничьей с «Тоттенхэмом»: нам не повезло. Мы допускали простые ошибки
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти остался недоволен результатом матча с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Мы провели хорошую игру. Вероятно, это была лучшая игра, в которую мы играли дома в этом сезоне. Нам не повезло. Мы допускали простые ошибки, а когда вы делаете ошибки против Гарри Кейна, вас наказывают.

Это неутешительный результат, но не качество игры. У нас много трудностей, чтобы выйти в еврокубки, но мы должны продолжать борьбу. У нас всё ещё есть возможность сыграть, как сегодня.

Мы хорошо продвигались вперёд и были агрессивны. В первые 10-15 минут плохо владели мячом, но после этого у нас было много возможностей и шансов. Мы должны сохранить игру и повторить её», — приводит слова тренера BBC.

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