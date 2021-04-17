Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кейн поучаствовал в 62 голах в 62 матчах за «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью

Кейн поучаствовал в 62 голах в 62 матчах за «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сделал дубль в матче 32-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). Благодаря этим забитым мячам Кейну покорилось уникальное статистическое достижение.

Форвард принял участие в 62 голах в 62 матчах во всех соревнованиях за «Шпоры» под руководством Жозе Моуринью. Это 45 голов и 17 передач. В этот период (с 23 ноября 2019 года) ни один игрок АПЛ не забивал больше голов. Кейн с 21 голом лидирует в бомбардирской гонке АПЛ этого сезона.

Гарри покинул поле за несколько минут до конца матча с «Эвертоном» из-за повреждения.

Один из самых влиятельных каналов о футболе и Англии в Telegram – «PRO Английский футбол». Канал, который объединил все самые важные новости, интересные факты, яркие фразы и занимательную статистику. Подпишись на английский футбол!

Кейн опередил Фаулера в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021