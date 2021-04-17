Кейн поучаствовал в 62 голах в 62 матчах за «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сделал дубль в матче 32-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). Благодаря этим забитым мячам Кейну покорилось уникальное статистическое достижение.
Форвард принял участие в 62 голах в 62 матчах во всех соревнованиях за «Шпоры» под руководством Жозе Моуринью. Это 45 голов и 17 передач. В этот период (с 23 ноября 2019 года) ни один игрок АПЛ не забивал больше голов. Кейн с 21 голом лидирует в бомбардирской гонке АПЛ этого сезона.
Гарри покинул поле за несколько минут до конца матча с «Эвертоном» из-за повреждения.
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